Глава МИД России Сергей Лавров назвал минус Лиз Трасс для работы на посту премьера Британии. По его мнению, она не стремится к компромиссам и поэтому не сможет укрепить позиции своей страны в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава британского МИД Лиз Трасс была избрана лидером правящей в стране Консервативной партии по итогам партийного голосования.

На посту премьера она сменит Бориса Джонсона, ушедшего в отставку после «патигейта» - скандала из-за участия политика в вечеринках во время карантина.

Лавров заявил, что у Трасс есть принципы, касающиеся «непримиримости отстаивания интересов Британии» без учета позиций других страны и без стремления идти на компромиссы.

«Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции страны на международной арене», - подчеркнул российский министр.