В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

Лавров назвал минус Трасс в качестве премьера

Мария Иванова

Глава МИД России Сергей Лавров назвал минус Лиз Трасс для работы на посту премьера Британии. По его мнению, она не стремится к компромиссам и поэтому не сможет укрепить позиции своей страны в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава британского МИД Лиз Трасс была избрана лидером правящей в стране Консервативной партии по итогам партийного голосования.

На посту премьера она сменит Бориса Джонсона, ушедшего в отставку после «патигейта» - скандала из-за участия политика в вечеринках во время карантина.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

Лавров заявил, что у Трасс есть принципы, касающиеся «непримиримости отстаивания интересов Британии» без учета позиций других страны и без стремления идти на компромиссы.

«Не думаю, что это будет помогать сохранять или укреплять позиции страны на международной арене», - подчеркнул российский министр.

Лавров отметил, что позиции Британии в мире «явно пошатнулись» после Brexit.

Политика,Видео,Борис Джонсон,Сергей Лавров,МИД России,Консервативная партия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители