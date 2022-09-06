«Не выполнил обещаний»: Лавров выступил с обвинением в адрес Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не выполнил своих обещаний исключить поставки российского продовольствия из-под санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее в ЕС пообещали разморозить некоторые активы российских банков, чтобы не допустить проблем с поставками продовольствия.

В ЕС подчеркивали, что активы будут разблокированы после того, как «будет установлено, что [они] <…> необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственных и пищевых продуктов, включая пшеницу и удобрения».

Также в Брюсселе говорили о планах облегчить экспорт продовольствия из российских портов: ранее трейдеры перестали обслуживать этот экспорт, хотя продовольствие было освобождено от санкций.

Похожие послабления ввели и США - из-под американских санкций вывели транзакции, связанные с поставками продовольствия, удобрений и лекарств.

Лавров подчеркнул, что исключения из логистических санкций были обещаны России и по линии генерального секретаря ООН во время зерновых переговоров в Стамбуле.

Подписанный в Стамбуле меморандум предполагает подключение ООН к снятию санкций на экспорт сельхозпродукции и удобрений. Еще один подписанный документ определяет схему вывоза украинского зерна из черноморских портов.

Лавров заявил, что исключения до сих пор не былы сделаны, и это мешает свободному доступу зерна и удобрений на мировые рынки.