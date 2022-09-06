В Кремле ответили Боррелю на «ошибку перевода»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывание главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, подчеркнул, что в Кремле плохо относятся к неточным формулировкам, которые позволяют неправильные переводы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы плохо относимся к таким переводам. И плохо относимся к неточным формулировкам, которые позволяют такие неправильные переводы», - заметил он в кулуарах ВЭФ.

Ранее Жозеп Боррель выступил на межпарламентской конференции Европарламента в Праге, где для экономии времени перешел с английского на родной испанский язык. В результате трансляция переключилась на официального переводчика, полностью отключив звук голоса Борреля, и было сделано заявление о том, что у ЕС «нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим».