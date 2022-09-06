Президент России Владимир Путин отметил доблесть и мужество чеченцев в ходе специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он также поздравил жителей Чечни со столетием образования республики. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции герои-чеченцы проявляют доблесть и исключительное мужество, плечом к плечу со своими боевыми товарищами защищают Россию», — говорится в телеграмме главы государства.

Президент также отметил, что в Чеченской Республике решаются востребованные временем задачи, которые направлены на развитие региона и, в частности, на повышение качества жизни людей.

Путин также выразил уверенность в том, что жители Чечни и в дальнейшем будут помогать реализовывать планы российского региона и всей страны в целом. Глава государства пожелал жителям республики успехов.