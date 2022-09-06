Песков подтвердил отсутствие планов Путина говорить о мобилизации на ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин не будет говорить о мобилизации на пленарной сессии ВЭФ. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
Песков подтвердил, что глава государства не будет поднимать тему мобилизации на Восточном экономическом форуме.
«По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», - сказал он.
При этом он не исключил, что на пленарной сессии форума будет затрагиваться тема Украины, хотя это не основная тема.
«Естественно, это же модерируемая сессия, и можно с уверенностью предположить, что так или иначе Украина будет затрагиваться. Но здесь это не главное. Хотя, конечно, обсуждать сейчас какие-либо процессы, не упоминая об украинских делах, невозможно», - сказал представитель Кремля
Ранее Песков сообщил, что в своем выступлении на Восточном экономическом форуме Владимир Путин даст оценку развитию экономики страны на текущем этапе. Основной акцент будет сделан на развитии Дальнего Востока.
Напомним, президент РФ в понедельник прилетел во Владивосток. Он планирует понаблюдать за военными учениями «Восток-2022», принять участие в Восточном экономическом форуме, а также в заседании президиума Госсовета «О развитии туризма в РФ». Также Путин осмотрит интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока, встретится с модераторами ключевых сессий ВЭФ в режиме видео-конференц-связи и проведет встречу с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.