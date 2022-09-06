Песков подтвердил отсутствие планов Путина говорить о мобилизации на ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин не будет говорить о мобилизации на пленарной сессии ВЭФ. Об этом заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Песков подтвердил, что глава государства не будет поднимать тему мобилизации на Восточном экономическом форуме.

«По мобилизации я тут, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы. Никто об этом нигде не говорит, я этого нигде не видел и не слышал», - сказал он.

При этом он не исключил, что на пленарной сессии форума будет затрагиваться тема Украины, хотя это не основная тема.

«Естественно, это же модерируемая сессия, и можно с уверенностью предположить, что так или иначе Украина будет затрагиваться. Но здесь это не главное. Хотя, конечно, обсуждать сейчас какие-либо процессы, не упоминая об украинских делах, невозможно», - сказал представитель Кремля

Ранее Песков сообщил, что в своем выступлении на Восточном экономическом форуме Владимир Путин даст оценку развитию экономики страны на текущем этапе. Основной акцент будет сделан на развитии Дальнего Востока.