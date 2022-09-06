Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает приговор Ивану Сафронову суровым. Он отметил, что Владимир Путин, вероятно, знает о нем из СМИ. Об этом пишет «Интерфакс».

«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», - сказал Песков.

Он также подчеркнул, что в Кремле не следят за делом Сафронова. Однако президент, скорее всего, знает о вынесенном вердикте из СМИ.

«Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ», — добавил Песков.

Напомним, Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей по делу о государственной измене. Адвокат Даниил Никифоров заявил, что защита подала апелляционную жалобу.