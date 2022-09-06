Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает приговор Ивану Сафронову суровым. Он отметил, что Владимир Путин, вероятно, знает о нем из СМИ. Об этом пишет «Интерфакс».
«Это приговор суда, и я не имею права его никак комментировать. Да, мы можем констатировать, что это очень суровый приговор, больше мне нечего сказать по этой теме», - сказал Песков.
Он также подчеркнул, что в Кремле не следят за делом Сафронова. Однако президент, скорее всего, знает о вынесенном вердикте из СМИ.
«Я не могу вам сказать, знает ли президент об этом приговоре, хотя с большой долей уверенности могу предположить, что узнает из сообщений СМИ», — добавил Песков.
Напомним, Ивана Сафронова приговорили к 22 годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей по делу о государственной измене. Адвокат Даниил Никифоров заявил, что защита подала апелляционную жалобу.
Ранее адвокат Евгений Смирнов заявил, что Сафронов отказался признать вину, чтобы смягчить приговор. За это он мог получить 12 лет колонии вместо запрошенных 24.