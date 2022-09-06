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1 час назад

«Изменений ждать не приходится»: Песков об избрании Трасс премьером

Никита Бородкин

Судя по заявлениям Лиз Трасс, позитивных изменений в отношениях России и Великобритании ждать не приходится. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу политика на выборах главы Консервативной партии и премьер-министра, пишет РИА Новости.

Напомним, что Трасс набрала 57,4% голосов, обойдя экс-канцлера Минфина Великобритании Риши Сунака. В своих предвыборных заявлениях новый премьер-министр обещала сделать все, чтобы «разоблачить перед миром» тактику Путина. Кроме того, она критиковала США за недостаточную поддержку Украины в сложившемся кризисе.

МИД России обратился к Трасс с предостережением

Бывший премьер-министр Борис Джонсон подал в отставку в июле после череды скандалов, связанных с правительством. Предположительно, 6 сентября он передаст свои полномочия, после чего королева Великобритании Елизавета Вторая попросит Трасс собрать новый кабинет министров.

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