«Изменений ждать не приходится»: Песков об избрании Трасс премьером

Судя по заявлениям Лиз Трасс, позитивных изменений в отношениях России и Великобритании ждать не приходится. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал победу политика на выборах главы Консервативной партии и премьер-министра, пишет РИА Новости.

Напомним, что Трасс набрала 57,4% голосов, обойдя экс-канцлера Минфина Великобритании Риши Сунака. В своих предвыборных заявлениях новый премьер-министр обещала сделать все, чтобы «разоблачить перед миром» тактику Путина. Кроме того, она критиковала США за недостаточную поддержку Украины в сложившемся кризисе.