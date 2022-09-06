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6 часов назад

Стремоусов заявил, что контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Зеленский

Газета.Ru

Заместитель администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что провальным контрнаступлением на регион якобы мог лично руководить президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает РИА «Новости».

Стремоусов: контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Зеленский
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Стремоусова, Зеленский якобы в целях пиара и отчетов перед «спонсорами Запада» направил людей на заведомую гибель.

«Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, выделившими киевскому режиму в этом году более 13,5 млрд долларов на войну, отправил людей на заведомую гибель», — подчеркнул замглавы региональной администрации.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Кирилл Стремоусов,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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