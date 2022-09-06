Предложение нового премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по изъятию замороженных российских активов грозит королевству бегством капитала и нестабильностью. Об этом заявил РИА Новости директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

Лиз Трасс накануне одержала победу в борьбе за пост нового премьер-министра и главы правящей Консервативной партии Великобритании. По результатам голосования, которое длилось с 4 августа среди членов Консервативной партии, она набрала 81,326 голосов, а ее конкурент смог получить лишь 60,399. Ожидается, что сегодня Трасс вступит в должность главы правительства.

Она уже заявила, что власти Великобритании рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов для передачи их Украине.

В свою очередь Сергей Беляев напомнил, что для подобного шага отсутствуют правовые основания, также подобные действия будут губительны для репутации страны как международного финансового центра.

«Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?» - отметил дипломат.

Он предостерег власти Великобритании от подобного шага, заметив, что он может обернуться «социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в стране».