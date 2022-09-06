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36 минут назад

Кадыров объяснил свои слова о «бессрочном отпуске»

Мария Иванова

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не имеет права уйти в бессрочный отпуск и не планирует оставлять свой пост в ближайшее время. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

3 сентября Кадыров опубликовал видеообращение, в котором заявил, что его время на посту главы Чечни «пришло».

Как рассказал Кадыров, он узнал, что является «самым долгожителем среди всех глав субъектов» и занимает должность уже 15 лет.

«У нас у кавказцев, у чеченцев есть пословица: каким бы ни был гость уважаемым, долгожданным, если он вовремя уезжает, то это еще бывает приятнее. Поэтому я думаю, что мое время тоже пришло», - заявил он.

Кадыров отмечал, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск».

СМИ писали, что Кадыров может занять руководящий пост в Росгвардии.

В Кремле прокомментировали возможный уход Кадырова с поста главы Чечни

6 сентября глава Чечни опубликовал пост, в котором заявил, что «не такой он и долгожитель» - прежний рекорд его коллег составляет 27 лет.

«Поэтому скажу больше: теперь я решил пойти на побитие действующего рекорда. Посмотрим, может я обойду этот показатель», - написал он.

Кадыров добавил, что не имеет права «просто так уйти».

«Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее», - отметил он.

Кадыров добавил, что сейчас не может взять даже положенный ежегодный отпуск. По его словам, в то время, пока Россия «борется с мировым сатанизмом в Донбассе», нельзя отдыхать ни властям регионов, ни военнослужащим.

Политика,Видео,Рамзан Кадыров,Росгвардия,
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