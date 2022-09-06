МИД России обратился к Трасс с предостережением

Реализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьером страны, об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины может привести к бегству капитала и нестабильности в королевстве. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

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Главу британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс 5 сентября избрали лидером Консервативной партии и по итогам прошедшего голосования назначат премьер-министром королевства. Ранее Трасс заявила, что власти Британии рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Киеву.

По словам российского дипломата, британские юристы уже признали, что у Лондона нет юридических оснований для такого шага. К тому же это губительно отразится на статусе Великобритании как международного финансового центра, считает он.

«Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?» — сказал Беляев.