В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
8 часов назад

В МИД рассказали о последствиях для Лондона в случае изъятия российских активов

Парламентская газетаиещё 5

Реализация идеи главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая станет новым премьером страны, об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины может привести к бегству капитала и нестабильности в королевстве. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

МИД России обратился к Трасс с предостережением
Фото: ReutersReuters

Главу британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс 5 сентября избрали лидером Консервативной партии и по итогам прошедшего голосования назначат премьер-министром королевства. Ранее Трасс заявила, что власти Британии рассматривают возможность конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их Киеву.

Лиз Трасс стала новым премьер-министром Великобритании

По словам российского дипломата, британские юристы уже признали, что у Лондона нет юридических оснований для такого шага. К тому же это губительно отразится на статусе Великобритании как международного финансового центра, считает он.

«Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими?» — сказал Беляев.

Он отметил, что подобные действия могут обернуться для Лондона «социальным взрывом, массовыми протестами и внутриполитической нестабильностью в самой Британии».

Политика,Сергей Беляев,МИД России,Консервативная партия,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители