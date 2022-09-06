Россия объявила о решении по безвизовому режиму для украинцев

Ответные меры на введение Украиной визового режима для россиян обсуждаются, однако украинцы смогут въезжать в РФ без визы до 1 января 2023 года. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

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Как отметил дипломат, Москва должна учитывать ряд факторов, поскольку введение зеркальных мер может негативно сказаться на простых гражданах Украины, беженцах и тех украинцах, чьи родственники проживают в России, пишет РИА ФАН.

«До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз», — подчеркнул Руденко в беседе с РИА Новости.