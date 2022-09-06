Россия объявила о решении по безвизовому режиму для украинцев

Ответные меры на введение Украиной визового режима для россиян обсуждаются, однако украинцы смогут въезжать в РФ без визы до 1 января 2023 года. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.
Как отметил дипломат, Москва должна учитывать ряд факторов, поскольку введение зеркальных мер может негативно сказаться на простых гражданах Украины, беженцах и тех украинцах, чьи родственники проживают в России, пишет РИА ФАН.
«До 1 января 2023 года, когда окончательно прекратит действовать российско-украинское межправсоглашение о безвизовых поездках, граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без виз», — подчеркнул Руденко в беседе с РИА Новости.
Киев с 1 июля запретил безвизовый въезд для граждан России, напоминает Газета.ру. Для посещения Украины россиянам придется оформить визу в одном из визовых центров в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Калининграде или Казани.