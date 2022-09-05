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16 часов назад

Посол России в Кабуле: число терактов в Афганистане возросло

RT на русском

За последнее время число терактов в Афганистане выросло, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

Посол России в Кабуле: число терактов в Афганистане возросло
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Количество терактов в последнее время возросло. Взрывы гремят в мечетях и других местах массового скопления людей», — приводит РИА Новости слова Жирнова в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что афганская сторона незамедлительно выразила соболезнования в связи с терактом у российского посольства и пообещала приложить усилия, чтобы подобное не повторилось.

5 сентября в Кабуле в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России боевик привёл в действие взрывное устройство. В результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан также есть пострадавшие.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что устроившие теракт в ближайшее время понесут наказание.

Исполняющий обязанности главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки заявил, что все необходимые меры по расследованию теракта будут приняты.

Политика,Дмитрий Жирнов,Амир Хан,Сергей Лавров,
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