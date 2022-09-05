Россия прекратила действие соглашения с Японией по Курилам

«Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года», – сказано в опубликованном документе.