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1 час назад

Россия вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами

Елена Прошина

Россия прекратила соглашение с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, которые были жителями островов, а также договор о процедуре взаимных поездок. Такое распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Россия прекратила действие соглашения с Японией по Курилам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прекратить действие Соглашения в форме обмена письмами между министром иностранных дел СССР и министром иностранных дел Японии о процедуре взаимных поездок от 14 октября 1991 года и Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Японии об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами - бывшими жителями островов и членами их семей (в форме обмена нотами) от 2 сентября 1999 года», – сказано в опубликованном документе.

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Политика,Владимир Путин,Правительство РФ,
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