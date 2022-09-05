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39 минут назад

Захарова назвала трендом «валить все» на Россию

Lenta.ruиещё 1

Власти стран Европейского союза (ЕС) хорошо научились перекладывать ответственность за «промахи» своих представителей на Россию. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова назвала трендом «валить все» на Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дипломат назвала новым трендом «валить все» на Россию.

«Какого-нибудь высокопоставленного политика записывают на видео, в котором творится нечто странное. Общество в шоке, политик оправдывается, но ситуация не выправляется. И тут… достается супер-аргумент — "это все русские!"» — пишет она.

Захарова рассказала, что европейские политики обвинили российские спецслужбы в атаках на финского премьер-министра Санну Марин, попавшую в центр скандала из-за танцев на вечеринке. «Нормально? Видимо, [Александр] Петров и [Руслан] Боширов лично натягивали на нее белые брюки и ставили на колени, включали музыку погромче и заставляли обниматься с подругами», — сыронизировала она.

Представитель МИД напомнила, что и уполномоченный МИД ФРГ по вопросам страткоммуникации Питер Птассек прибег к аргументу о вмешательстве России, обвинив «пророссийские силы» в распространении видео, где глава МИД Германии Анналена Бербок признается в готовности поддерживать Украину, «невзирая на избирателей».

«Это же насколько надо не уважать свой народ, чтобы придумать очередную "русскую угрозу" лишь для того, чтобы скрыть собственную глупость и отвести внимание от очередного провала? В общем, валить все со своей головы на русскую в Европе научились хорошо», — заключила Захарова.

Ранее Бербок сочла, что продолжение поддержки жителей Украины для нее важнее мнения избирателей. «Если я пообещала людям Украины, что мы будем с вами столько, сколько вам будет нужно, я хочу сдержать это обещание. Неважно, что думают мои немецкие избиратели, я хочу сдержать обещание людям Украины», — заявила глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Политика,Анналена Бербок,Мария Захарова,МИД России,ЕС,
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