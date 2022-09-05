В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
1 час назад

Посол РФ: десятки российских дипломатов покинут США к концу года

Ura.Ru

Из-за действий властей США российские дипломаты будут вынуждены покинуть Америку к концу этого года. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Посол РФ: десятки российских дипломатов покинут США к концу года
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К концу 2022 года по предписанию Госдепартамента США десятки сотрудников российского посольства в Вашингтоне должны будут уехать. На данный момент общение сотрудников дипмиссии с Белым домом и Госдепартаментом носит отрывочный характер», — сказал он в интервью «Российской газете».

Российский дипломат объяснил причины поддержки Киева Вашингтоном

Он пояснил, что контакты между российскими дипломатами и ведомством сведены к минимуму. По словам Антонова, представители Штатов готовы встречаться с российскими госслужащими «только по тем вопросам, которые выгодны Вашингтону».

Политика,В мире,Анатолий Антонов,Госдеп США,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители