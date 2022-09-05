Посол РФ: десятки российских дипломатов покинут США к концу года

«К концу 2022 года по предписанию Госдепартамента США десятки сотрудников российского посольства в Вашингтоне должны будут уехать. На данный момент общение сотрудников дипмиссии с Белым домом и Госдепартаментом носит отрывочный характер», — сказал он в интервью «Российской газете».