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21 час назад

Российский дипломат объяснил причины поддержки Киева Вашингтоном

Lenta.ru

Поддержка Киева Вашингтоном уходит корнями в геополитику. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью «Российской газете».

Российский дипломат объяснил причины поддержки Киева Вашингтоном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, главной целью поддержки Киева со стороны США является ослабление Москвы и «препятствование уверенному курсу на построение справедливого многополярного мира».

«На протяжении последних десятилетий Украина использовалась Вашингтоном для создания серьезнейших угроз нашей нацбезопасности и разрыва налаженных связей между Российской Федерацией и Европой», — добавил Антонов.

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2 сентября сообщалось, что Белый дом намерен запросить у Конгресса США почти 12 миллиардов долларов на летальное вооружение и бюджетную помощь Украине. Отмечается, что администрация американского президента надеется получить эти деньги в первом квартале 2023 года.

Политика,Анатолий Антонов,Конгресс США,
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