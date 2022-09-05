Российский дипломат объяснил причины поддержки Киева Вашингтоном

Поддержка Киева Вашингтоном уходит корнями в геополитику. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью «Российской газете».

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По его мнению, главной целью поддержки Киева со стороны США является ослабление Москвы и «препятствование уверенному курсу на построение справедливого многополярного мира».

«На протяжении последних десятилетий Украина использовалась Вашингтоном для создания серьезнейших угроз нашей нацбезопасности и разрыва налаженных связей между Российской Федерацией и Европой», — добавил Антонов.