Российский дипломат объяснил причины поддержки Киева Вашингтоном

Поддержка Киева Вашингтоном уходит корнями в геополитику. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил в интервью «Российской газете».
По его мнению, главной целью поддержки Киева со стороны США является ослабление Москвы и «препятствование уверенному курсу на построение справедливого многополярного мира».
«На протяжении последних десятилетий Украина использовалась Вашингтоном для создания серьезнейших угроз нашей нацбезопасности и разрыва налаженных связей между Российской Федерацией и Европой», — добавил Антонов.
2 сентября сообщалось, что Белый дом намерен запросить у Конгресса США почти 12 миллиардов долларов на летальное вооружение и бюджетную помощь Украине. Отмечается, что администрация американского президента надеется получить эти деньги в первом квартале 2023 года.