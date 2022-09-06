В Херсонской области выступили с обвинением в адрес Украины

Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время безуспешных попыток наступления в Херсонской области. Об этом заявил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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«Киевские власти утаивают катастрофические потери украинских войск во время попыток наступления в Херсонской области», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

По его словам, ВСУ с конца августа потеряли около 3 тыс. военных и около 100 единиц иностранной военной техники, в том числе немецкой и польской.

1 сентября Минобороны России заявило, что украинские войска в течение суток вели новые безуспешные попытки наступательных действий на Николаево-Криворожском направлении.

По данным министерства, потери украинских войск за сутки составили более 350 человек.