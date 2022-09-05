В Госдуме предложили штрафовать иноагентов за вмешательство в выборы

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев сообщил о разработке законопроекта, предполагающего назначение административных штрафов для иноагентов за нарушение избирательного законодательства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, для того предлагается изменить статью 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях: иноагентов смогут оштрафовать за деятельность, которая способствовала достижению определенного результата на референдуме и выборах, а также за действия, которые препятствовали или привели к выдвижению и избранию зарегистрированных кандидатов.