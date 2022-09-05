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5 сентября

В Госдуме предложили штрафовать иноагентов за вмешательство в выборы

Газета.Ru

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела страны Василий Пискарев сообщил о разработке законопроекта, предполагающего назначение административных штрафов для иноагентов за нарушение избирательного законодательства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В Госдуме предложили штрафовать иноагентов за вмешательство в выборы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, для того предлагается изменить статью 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях: иноагентов смогут оштрафовать за деятельность, которая способствовала достижению определенного результата на референдуме и выборах, а также за действия, которые препятствовали или привели к выдвижению и избранию зарегистрированных кандидатов.

«Размер штрафа: от 10 до 30 тыс. руб. для физических лиц, до 500 тыс. руб. – для должностных и до 1 млн руб. для юридических лиц», — уточняется в посте.

Политика,Василий Пискарев,Госдума,
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