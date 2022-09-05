Путин рассказал о шоке от путешествий по России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытал шок во время первых путешествий по России - он привык к классическим видам Санкт-Петербурга и удивлялся природе. Об этом сообщает РИА Новости.
О своем опыте президент рассказал на встрече с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».
«Первое впечатление был шок», - так Путин описал свои первые путешествия по стране.
Он отметил, что родился и вырос в Санкт-Петербурге, поэтому для него были нормой «набережные города, классические виды, связанные с архитектурой 17-18 века».
«Я жил с этим и считал, что так, наверное, и все живут, так и везде в мире это имеет место быть. Когда подрос, начал ездить по стране, в основном, на спортивные соревнования, понял, что это не так», - рассказал Путин.
Он добавил, что влюбился в Камчатку, где сейчас проходит экологический форум, во время первого визита.
«Здесь особая атмосфера. Конечно, когда люди живут, рождаются здесь, то, наверное, все это считается обыденным, ко всему привыкаешь», - заключил президент.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент «прикипел душой к Сибири», но также часто бывает на Дальнем Востоке, любит Сочи и Крым.