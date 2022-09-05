В Ивангороде установили копию снесенного в Нарве Т-34

В российском Ивангороде перед погранпереходом с Эстонией 5 сентября устанавливают новый памятник героям Великой Отечественной войны, освобождавшим Нарву от нацистов летом 1944 года, — Танк Т-34. Об этом сообщается на сайте правительства Ленинградской области.