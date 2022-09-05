В Ивангороде установили копию снесенного в Нарве Т-34

В российском Ивангороде перед погранпереходом с Эстонией 5 сентября устанавливают новый памятник героям Великой Отечественной войны, освобождавшим Нарву от нацистов летом 1944 года, — Танк Т-34. Об этом сообщается на сайте правительства Ленинградской области.
«Точную копию Танка Т-34, демонтированного по решению эстонских властей в Нарве, привезли в Ивангород. К месту размещения на площадке напротив музея Ивана Билибина танк, участвовавший в парадах на Красной площади, подошел своим ходом», — говорится в сообщении.
Танк-памятник Т-34 в Нарве демонтировали 16 августа 2022 года. Данное решение о сносе мемориала приняло Нарвское городское собрание.
Ранее правительство Эстонии объявило танк-памятник в Нарве собственностью государства.