Путин: Жить надо ради того, за что можно умереть

«Поэтому вы занимаетесь важнейшим и очень интересным делом. Этому можно посвятить жизнь. И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: «Жить надо ради того, за что можно умереть». Как это ни покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить, чрезвычайно важное и очень интересное направление работы, поэтому, конечно, всячески буду поддерживать все, чем вы занимаетесь», – сказал Путин.