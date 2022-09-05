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2 часа назад

Путин: Жить надо ради того, за что можно умереть

Деловая газета "Взгляд"иещё 4

Жить нужно ради того, за что можно умереть, и экологическая сфера является важнейшим и интереснейшим направлением, ради которого стоит жить, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

По словам президента, экологические вопросы, которые обсуждаются в понедельник на форуме, являются наиболее важными не только для России, но и для человечества в целом, передает РИА «Новости».

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«Поэтому вы занимаетесь важнейшим и очень интересным делом. Этому можно посвятить жизнь. И есть такое выражение... тот, кто мне об этом сказал, я обещал, что как-нибудь обязательно воспроизведу вслух: «Жить надо ради того, за что можно умереть». Как это ни покажется странным, у вас гуманитарная сфера деятельности, гуманистическая, но это то, ради чего стоит жить, чрезвычайно важное и очень интересное направление работы, поэтому, конечно, всячески буду поддерживать все, чем вы занимаетесь», – сказал Путин.

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