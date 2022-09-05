«Где родился, там и пригодился»: Путин припомнил народную мудрость

Президент России Владимир Путин вспомнил народную мудрость во время непринужденного общения с подростком на Камчатке, куда он прибыл 5 сентября. Об этом пишет ФАН.
Президент прилетел на Камчатку для участия в молодежном экологическом форуме «Экосистема. Заповедный край». В ходе общения с подростками Путин вспомнил русскую поговорку.
«Где родился, там и пригодился», — сказал глава государства одному из участников.
Также президент поддержал идею возобновления в России движения юных натуралистов. Он пообещал обсудить эту идею с регионами и правительством РФ.
«Предложение по возрождению этого детского молодежного движения замечательное. Постараюсь так, чтобы это не было проходным таким предложением, а чтобы оно было реализовано. Поговорю и с коллегами в регионах, и в правительстве РФ», - сказал Путин.
Отмечается, что в ходе своего визита в регион президент также посетит соколиный центр «Камчатка». Поездка станет первым пунктом в рабочем путешествии Путина на Дальний Восток. После Камчатки он отправится в Приморье и посетит Восточный экономический форум. Также он посетит военные учения «Восток-2022» и проведет расширенное заседание президиума Государственного совета по развитию отечественного туризма.