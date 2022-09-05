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51 минуту назад

Путин: «Наша страна начинается с человека, где бы он ни жил»

Алиса Селезнёва

Российский лидер Владимир Путин рассказал о том, где именно начинается Россия, и какое государство можно назвать «страной восходящего солнца». Его заявление, сделанное на встрече с участниками молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край», приводит Telegram-канал «Пул №3».

«Вы сказали, что отсюда начинается наша страна. Вообще, наша страна начинается с человека, где бы он ни жил. Но географически, я думаю, все-таки, мы должны сказать - на Камчатке», - отметил глава государства.

Владимир Путин напомнил, что Японию традиционно называют «страной восходящего солнца», однако Камчатка или Сахалин находятся восточнее.

Путин рассказал, что привело к трагедии в Донбассе

«Еще восточнее находится Новая Зеландия. А восточнее нее находится Чукотка. Там же всего 60 км пролив и все, дальше уже американский континент. В этом смысле страна Восходящего солнца – это Россия», - подчеркнул президент.

В ходе своего выступления на форуме Владимир Путин назвал оказание помощи Донбассу долгом России и отметил, что причиной трагедии в регионе стал приход к власти на Украине «неонацистского режима». Российский лидер констатировал, что все попытки мирного урегулирования окончились неудачей из-за позиции Киева.

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