Путин назвал Россию настоящей страной восходящего солнца

«Вообще, наших соседей японцев, Японию, называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, ещё восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 км пролив и всё — дальше уже Американский континент. В этом смысле страна восходящего солнца — это Россия», — цитирует его РИА Новости.