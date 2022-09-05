"Географически, я думаю, все-таки мы должны сказать о Камчатке. Вообще наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив и все - дальше уже американский континент. В этом смысле Страна восходящего солнца - это Россия", - отметил президент в понедельник на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.