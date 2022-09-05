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5 сентября

Путин назвал Россию настоящей Страной восходящего солнца

ТАССиещё 3

Президент РФ Владимир Путин считает настоящей Страной восходящего солнца Россию, так как самая восточная часть Чукотки расположена восточнее Японии.

"Географически, я думаю, все-таки мы должны сказать о Камчатке. Вообще наших соседей японцев и Японию называют Страной восходящего солнца, но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новый Зеландии находится Чукотка. А там же всего 60 километров пролив и все - дальше уже американский континент. В этом смысле Страна восходящего солнца - это Россия", - отметил президент в понедельник на встрече с участниками экологического форума, проходящего на Камчатке.

При этом российский лидер подчеркнул, что Россия в первую очередь "начинается с человека, где бы он ни жил".

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"Но начало России, как я уже и говорил, это, безусловно, человек, где бы он ни проживал, на какой бы территории он ни жил", - добавил Путин.

Политика,Видео,Владимир Путин,
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