Лавров рассказал о реакции Москвы на теракт у посольства РФ в Кабуле

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об усилении мер по охране периметра посольства России в Кабуле после совершенного у здания миссии теракта и почтил минутой молчания память погибших. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня террорист-смертник подорвал себя у посольства РФ в Кабуле, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. По последней информации, в результате взрыва погибли и пострадали не менее 25 человек, в том числе и два российских дипломата.
По словам Лаврова, меры безопасности в посольстве были усилены.
«Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы», - пояснил он, открывая переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Глава МИД России выразил надежду, что организаторы теракта будут вскоре найдены и понесут заслуженное наказание.
«Будем надеяться на то, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время», - сказал Лавров.
Также министр иностранных дел призвал коллег почтить память погибших минутой молчания, пишет URA.RU.