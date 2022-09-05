Лавров рассказал о реакции Москвы на теракт у посольства РФ в Кабуле

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об усилении мер по охране периметра посольства России в Кабуле после совершенного у здания миссии теракта и почтил минутой молчания память погибших. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня террорист-смертник подорвал себя у посольства РФ в Кабуле, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. По последней информации, в результате взрыва погибли и пострадали не менее 25 человек, в том числе и два российских дипломата.