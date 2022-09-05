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5 сентября

«Понесут заслуженное наказание»: Лавров о теракте у посольства РФ в Кабуле

Алиса Селезнёва

Глава МИД России Сергей Лавров заявил об усилении мер по охране периметра посольства России в Кабуле после совершенного у здания миссии теракта и почтил минутой молчания память погибших. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров рассказал о реакции Москвы на теракт у посольства РФ в Кабуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня террорист-смертник подорвал себя у посольства РФ в Кабуле, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы. По последней информации, в результате взрыва погибли и пострадали не менее 25 человек, в том числе и два российских дипломата.

По словам Лаврова, меры безопасности в посольстве были усилены.

«Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы», - пояснил он, открывая переговоры с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Глава МИД России выразил надежду, что организаторы теракта будут вскоре найдены и понесут заслуженное наказание.

Песков прокомментировал взрыв у российского посольства в Кабуле

«Будем надеяться на то, что устроители этого террористического акта и его исполнители понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время», - сказал Лавров.

Также министр иностранных дел призвал коллег почтить память погибших минутой молчания, пишет URA.RU.

Политика,Сергей Лавров,МИД России,
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