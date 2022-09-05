Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал взрыв у российского посольства в Кабуле. Как сообщает РИА Новости, он назвал произошедшее террористическим актом.
«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться», — добавил Песков.
Напомним, что 5 сентября у посольства РФ в Кабуле произошел взрыв. Террорист-смертник подорвал себя в тот момент, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.
По последней информации, в происшествии погибли и пострадали не менее 25 человек, в том числе и два российских дипломата. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, посольство усилило охрану, привлечены дополнительные силы афганских властей, силы разведки и контрразведки.