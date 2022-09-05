В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
5 сентября

Песков прокомментировал взрыв у российского посольства в Кабуле

Никита Бородкин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал взрыв у российского посольства в Кабуле. Как сообщает РИА Новости, он назвал произошедшее террористическим актом.

Песков прокомментировал взрыв у российского посольства в Кабуле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться», — добавил Песков.

Напомним, что 5 сентября у посольства РФ в Кабуле произошел взрыв. Террорист-смертник подорвал себя в тот момент, когда российский дипломат вышел, чтобы назвать имена претендентов на получение визы.

По последней информации, в происшествии погибли и пострадали не менее 25 человек, в том числе и два российских дипломата. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, посольство усилило охрану, привлечены дополнительные силы афганских властей, силы разведки и контрразведки.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители