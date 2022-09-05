Песков прокомментировал взрыв у российского посольства в Кабуле

«Безусловно, речь идет о террористическом акте, абсолютно недопустимом. В целом мы решительно осуждаем подобный террористический акт и, конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями-дипломатами. Я понимаю, информация сейчас будет уточняться», — добавил Песков.