Песков не исключил ухудшения отношений Москвы и Лондона

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос об ожиданиях Москвы от изменений отношений Москвы и Лондона после назначения нового премьер-министра Великобритании.

Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости» Сергей Гунеев/РИА «Новости»

«Не хотелось бы говорить, что изменения могли бы произойти к худшему, но этого исключать нельзя», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что претенденты на пост главы британского кабмина во время предвыборной гонки соревновались в антироссийской риторике и предпринимали шаги против России, поэтому надеяться на что-то позитивное не стоит.

Пескова также спросили, отправит ли Кремль поздравительную телеграмму новому премьер-министру Великобритании. Он ответил, что для начала стоит дождаться этого назначения.

Ранее сообщалось, что имя нового главы британского правительства и будет объявлено 5 сентября. По данным The Guardian, большинство членов Консервативной партии собираются отдать свой голос за главу МИД Великобритании Лиз Трасс, ее соперником является экс-глава минфина Великобритании Риши Сунак.