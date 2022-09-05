Песков рассказал об отношении Путина к Пугачевой

Президент России Владимир Путин лично знаком с певицей Аллой Пугачевой и нормально к ней относится. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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«Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались. Нормально относится», - пояснил он.

Официальный представитель Кремля отметил, что Алла Пугачева не делала «неприемлемых» заявлений после начала российской спецоперации на Украине, в отличие от своего мужа, юмориста Максима Галкина.

«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. (…) Да, [Максиму Галкину] явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», - отметил Песков, подчеркнув, что артист «сам себя антагонизирует со всеми нами».

Певица Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России после начала спецоперации. Звездная семья сначала жила в Израиле, однако позднее перебралась в Юрмалу. Еще весной певица сообщила, что планирует вернуться в Москву к началу учебного года, так как их с Галкиным детям нужно идти в школу.