Песков рассказал об отношении Путина к Пугачевой

Президент России Владимир Путин лично знаком с певицей Аллой Пугачевой и нормально к ней относится. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
«Они знают друг друга, они знакомы, они неоднократно встречались. Нормально относится», - пояснил он.
Официальный представитель Кремля отметил, что Алла Пугачева не делала «неприемлемых» заявлений после начала российской спецоперации на Украине, в отличие от своего мужа, юмориста Максима Галкина.
«Есть артисты, которые буквально себя запятнали совершенно непристойными и неприемлемыми заявлениями. (…) Да, [Максиму Галкину] явно с нами не по пути, супруг делал очень плохие заявления», - отметил Песков, подчеркнув, что артист «сам себя антагонизирует со всеми нами».
Певица Алла Пугачева вместе с семьей уехала из России после начала спецоперации. Звездная семья сначала жила в Израиле, однако позднее перебралась в Юрмалу. Еще весной певица сообщила, что планирует вернуться в Москву к началу учебного года, так как их с Галкиным детям нужно идти в школу.
В конце августа певица действительно вернулась в Россию. При этом ее муж остался за границей, где проводит гастрольный тур.