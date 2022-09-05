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5 сентября

Россия и Иран введут безвизовый режим для групповых туристических поездок  с 1 января

Газета.Ru

С 1 января Россия и Иран вводят безвизовый режим для групповых туристических поездок сроком на 15 дней. Об этом сообщила глава управления маркетинга министерства культуры и туризма Ирана Лейла Аждари, передает РИА «Новости».

Россия и Иран введут безвизовый режим
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что режим будет действовать для групп от 5 до 50 человек. Cоглашение об этом было подписано в ходе второго заседания Ирано-Российского технического комитета по туризму.

«На основании того, что было ранее подписано и согласовано правительствами Ирана и России, с 1 января 2023 года гражданам РФ и Ирана не потребуется групповая виза, если они собираются отправятся в путешествие в одну из стран в туристических группах от 5 до 50 человек сроком на 15 дней», — сообщила Аждари.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало аналитический материал, в котором стратегическое партнерство между Россией, Китаем и Ираном было названо объединением против Вашингтона.

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