Володин обратился с призывом к жительницам Украины

«Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал. Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», - написал он.