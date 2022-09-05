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29 минут назад

Володин обратился с призывом к украинкам

Елена Прошина

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин призвал жительниц Украины покинуть страну, напомнив, что с 1 октября в стране будут ставить на военный учет женщин. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Володин обратился с призывом к жительницам Украины
Фото: ТАССТАСС

Володин отметил, что пока у украинок есть возможность покинуть страну, нужно ею воспользоваться и переехать в любую другую страну. В противном случае, начнется мобилизация и их отправят «на убой».

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«Вашингтон и Брюссель требуют от Зеленского вести войну до последнего украинца. Для них и женщины — всего лишь расходный материал. Пока у женщин Украины есть возможность покинуть страну, воспользуйтесь ею и переезжайте в любое другое государство, иначе все это закончится мобилизацией и вас отправят на убой», - написал он.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что с 1 октября военнообязанные украинки должны встать на воинский учет, они не смогут покинуть страну. Это касается в том числе беременных и тех, у кого есть малолетние дети. Военнообязанными являются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе химии, биологии, телекоммуникаций и некоторых других направлений.

Политика,Вячеслав Володин,Госдума,
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