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5 сентября

В Кремле ответили на вопрос о датах послания и прямой линии Путина

Алиса Селезнёва

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, даты послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию, прямой линии и большой пресс-конференции пока нет. Об этом пишет ТАСС.

В Кремле ответили на вопрос о датах послания и прямой линии Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С этим пока не определились», - пояснил он в интервью агентству в преддверии Восточного экономического форума.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что ожидается выступление президента на традиционной Валдайской сессии.

В январе пресс-секретарь президента России допустил, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет перенесено из-за омикрон-штамма коронавируса. При этом в июне в Кремле заявили, что традиционная ежегодная прямая линия президента России состоится «чуть позже» из-за загруженности Владимира Путина.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

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