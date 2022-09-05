Песков опроверг причину разворота РФ на Восток

По его словам, при том, что Восток – важнейший для Москвы регион, несправедливо рассуждать о том, что теперь РФ стала расставлять приоритеты иначе. «Нет, восточное направление, АТР всегда было очень важной составляющей и для торгово-экономических отношений, и в плане нашего энергодиалога и так далее, и тому подобное», — сказал официальный представитель Кремля. Он отметил, что сейчас эта линия продолжается.