Песков опроверг причину разворота РФ на Восток

Разговоры о развороте России в восточном направлении на фоне санкций со стороны западных стран несправедливы, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.
По его словам, при том, что Восток – важнейший для Москвы регион, несправедливо рассуждать о том, что теперь РФ стала расставлять приоритеты иначе. «Нет, восточное направление, АТР всегда было очень важной составляющей и для торгово-экономических отношений, и в плане нашего энергодиалога и так далее, и тому подобное», — сказал официальный представитель Кремля. Он отметил, что сейчас эта линия продолжается.
Напомним, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Александр Кинщак сообщил, что российские власти не планируют навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, так как это их суверенное решение.
Ранее журнал Foreign Policy сравнил поездки глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток. По словам журналистов, они показали, что страны региона в вопросе формирования многополярного мира поддерживают Москву.