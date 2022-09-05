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2 часа назад

Песков счел несправедливым риторику о развороте РФ на Восток из-за санкций

Елена Прошина

Разговоры о развороте России в восточном направлении на фоне санкций со стороны западных стран несправедливы, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Песков опроверг причину разворота РФ на Восток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, при том, что Восток – важнейший для Москвы регион, несправедливо рассуждать о том, что теперь РФ стала расставлять приоритеты иначе. «Нет, восточное направление, АТР всегда было очень важной составляющей и для торгово-экономических отношений, и в плане нашего энергодиалога и так далее, и тому подобное», — сказал официальный представитель Кремля. Он отметил, что сейчас эта линия продолжается.

Напомним, директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Министерства иностранных дел России Александр Кинщак сообщил, что российские власти не планируют навязывать ближневосточным странам признание независимости Луганской и Донецкой народных республик, так как это их суверенное решение.

Ранее журнал Foreign Policy сравнил поездки глав России и США Владимира Путина и Джо Байдена на Ближний Восток. По словам журналистов, они показали, что страны региона в вопросе формирования многополярного мира поддерживают Москву.

Политика,Александр Кинщак,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Владимир Путин,МИД России,
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