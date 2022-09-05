Песков рассказал о работе над Концепцией внешней политики РФ

Концепция внешней политики России дорабатывается, поскольку внешнеполитический ландшафт стремительно меняется и появляется новая мировая реальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
По его словам, работа над документов продолжается. «Но дело в том, что в целом ландшафт международных дел и внешнеполитический ландшафт очень стремительно меняются. Появляется новая мировая реальность, которую нужно учитывать, поэтому эта работа продолжается», — сказал официальный представитель Кремля.
Создание новой концепции внешней политики анонсировал президент России Владимир Путин в конце января. По его словам, проект относится к категории документов стратегического планирования.
В мае официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что подготовка обновленной версии Концепции ведется в активной фазе. Эта работа является плодом коллективной деятельности, а не спущенным «сверху» решением.