Песков рассказал о работе над Концепцией внешней политики РФ

Концепция внешней политики России дорабатывается, поскольку внешнеполитический ландшафт стремительно меняется и появляется новая мировая реальность. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

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По его словам, работа над документов продолжается. «Но дело в том, что в целом ландшафт международных дел и внешнеполитический ландшафт очень стремительно меняются. Появляется новая мировая реальность, которую нужно учитывать, поэтому эта работа продолжается», — сказал официальный представитель Кремля.

Создание новой концепции внешней политики анонсировал президент России Владимир Путин в конце января. По его словам, проект относится к категории документов стратегического планирования.