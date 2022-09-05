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5 сентября

Песков отверг попытки возложить вину за дорогой газ на Россию

Газета.Ruиещё 3

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал панику Запада на отключение газопровода «Северный поток» из-за неполадок.

Песков прокомментировал панику Запада после отключения «Северного потока»
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»Сергей Киселев/Агентство «Москва»

По словам Пескова, в резкой реакции западных лидеров видна попытка возложить на Россию вину за растущие цены на газ.

«Мы видим реакцию [Запада], более того, мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что антироссийские санкции довели ситуацию до остановки прокачки газа по газопроводу «Северный поток».

В понедельник биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов выросли на 30% и составили более $2850 за тысячу кубометров после остановки газопровода «Северный поток».

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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