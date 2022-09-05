Песков прокомментировал панику Запада после отключения «Северного потока»

«Мы видим реакцию [Запада], более того, мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», — заявил Песков.