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23 часа назад

Песков раскритиковал Борреля за высказывание о России

Lenta.ruиещё 4

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, назвавший Россию фашистским государством, такими словами обнуляет себя как дипломат. Критику в адрес главы евродипломатии высказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков раскритиковал Борреля за высказывание о России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь Жозеп Борреля Петер Стано сказал, что глава евродипломатии не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода.

Политика,Жозеп Боррель,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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