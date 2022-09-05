Песков раскритиковал Борреля за высказывание о России

Представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, назвавший Россию фашистским государством, такими словами обнуляет себя как дипломат. Критику в адрес главы евродипломатии высказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», — заявил официальный представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь Жозеп Борреля Петер Стано сказал, что глава евродипломатии не называл Россию фашистским государством, это была ошибка перевода.