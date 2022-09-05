Херсонская область взяла паузу в проведении референдума

Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ , но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза. Об этом сообщил в понедельник замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов .

"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем - накормить население, обезопасить население", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Замглавы ВГА добавил, что угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая недавно заявила о наказании в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества жителям освобожденных районов за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, не помешают его проведению в Херсонской области. "Я хотел бы передать Ирине Верещук, пользуясь случаем. Ирина Верещук, вы к Херсонской области не имеете никакого отношения. Это освобожденная территория, и все, что вы там делаете, угрозы - это все просто бессмысленный крик", - подчеркнул он.