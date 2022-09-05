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29 минут назад

Херсонская область берет паузу в проведении референдума из соображений безопасности

ТАССиещё 6

Херсонская область готова к референдуму по вхождению в РФ, но из-за ситуации с безопасностью была взята пауза. Об этом сообщил в понедельник замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) области Кирилл Стремоусов.

Херсонская область взяла паузу в проведении референдума
Фото: ТАССТАСС

"Мы подготовились к голосованию, мы хотели уже провести референдум в ближайшее время, но из-за всех тех событий, которые произошли сейчас, я думаю, что пока мы сделаем паузу. Это будет объяснимо практично, потому что мы не бежим вперед и основную задачу выполняем - накормить население, обезопасить население", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Замглавы ВГА добавил, что угрозы вице-премьера Украины Ирины Верещук, которая недавно заявила о наказании в виде 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества жителям освобожденных районов за участие в референдуме о вхождении в состав РФ, не помешают его проведению в Херсонской области. "Я хотел бы передать Ирине Верещук, пользуясь случаем. Ирина Верещук, вы к Херсонской области не имеете никакого отношения. Это освобожденная территория, и все, что вы там делаете, угрозы - это все просто бессмысленный крик", - подчеркнул он.

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"Нам не страшно, мы не боимся. <...> Мы уже говорили: Херсон навсегда русский", - сказал Стремоусов, добавив, что "люди готовы бежать на референдум, чтобы стать полноценным субъектом одной большой единой страны, которая может защитить".

В настоящее время вся территория Херсонской области вышла из-под контроля Киева. Там постепенно восстанавливается мирная жизнь, регион интегрируется в правовое и экономическое поле России, а местные власти заявляют о намерении войти в состав РФ путем проведения референдума.

Политика,Кирилл Стремоусов,Ирина Верещук,
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