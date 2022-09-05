«Вопрос в том, какие цели являются реалистичными... Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?» — сказала Вагенкнехт в интервью немецкому изданию t-online.