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1 час назад

Депутат бундестага Вагенкнехт назвала нереалистичным заставить Россию отказаться от Крыма

RT на русскомиещё 5

Депутат бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт назвала нереалистичной цель заставить Россию отказаться от Крыма.

Она напомнила, что Россия является ядерной державой, и если настаивать на том, что россиян нужно изгнать из Крыма, конфликт на Украине «будет продолжаться вечно».

«Вопрос в том, какие цели являются реалистичными... Россияне держали свой Черноморский флот в Крыму десятилетиями, они не отдадут его. Нужно ли жертвовать десятками тысяч, может быть, сотнями тысяч жизней ради совершенно нереальной цели?» — сказала Вагенкнехт в интервью немецкому изданию t-online.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «заберёт» у России Крым «любыми средствами».

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер на это ответил, что угрозы украинского лидера вернуть Крым военным путём лишены смысла.

Пентагон отредактировал текст об «ударе» Украины по Крыму

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Политика,Видео,Сара Вагенкнехт,Владимир Зеленский,Герхард Шредер,Пентагон,Бундестаг,
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