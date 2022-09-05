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48 минут назад

Минобороны России обвинило боевиков в незаконных раскопках в Сирии

Lenta.ru

Минобороны России обвинило боевиков вооруженных формирований в незаконных раскопках в сирийском городе Африне. Как заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, тем самым они наносят ущерб культурному наследию, передает ТАСС.

Минобороны России обвинило боевиков в незаконных раскопках в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Работы проводятся с использованием тяжелой строительной техники и взрывчатых веществ, что наносит серьезный ущерб объектам культурного наследия Сирии», — подчеркнул офицер.

Егоров добавил, что боевики переправляют объекты культурных ценностей в Турию, чтобы продать на черном рынке.

Ранее боевики из района Эт-Танф, находящегося под контролем США, напали на пост отряда 134-й танковой бригады армии Сирии западнее горы Телль-Эт-Тувайед, во время атаки один военный погиб и двое получили ранения.

Политика,Олег Егоров,Минобороны России,
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