Минобороны России обвинило боевиков в незаконных раскопках в Сирии

Минобороны России обвинило боевиков вооруженных формирований в незаконных раскопках в сирийском городе Африне. Как заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров, тем самым они наносят ущерб культурному наследию, передает ТАСС.

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«Работы проводятся с использованием тяжелой строительной техники и взрывчатых веществ, что наносит серьезный ущерб объектам культурного наследия Сирии», — подчеркнул офицер.

Егоров добавил, что боевики переправляют объекты культурных ценностей в Турию, чтобы продать на черном рынке.