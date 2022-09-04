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1 час назад

«Вот те на! Обиделся снова»: Медведев ответил на претензии Шольца

Майк Габриелян

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Германия «действует как враг России». Об этом политик написал в Telegram, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца.

«Вот те на! Обиделся снова»: Медведев ответил на претензии Шольца
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Шольц ранее заявил, что Россия «больше не является надёжным поставщиком энергоносителей».

«Вот те на! Обиделся снова…Германия: а) недружественная страна, б) ввела санкции против всей экономики России и её граждан, в) поставляет Украине летальное оружие, направленное против наших Вооружённых сил!», - написал Медведев.

Из этого он сделал вывод, что Германия объявила России гибридную войну и, следовательно, «действует как ВРАГ РОССИИ».

«Я их ненавижу»: Медведев объяснил свою агрессивную риторику в Telegram

По словам Медведева, «и этот дяденька удивляется, что у немцев какие-то мелкие проблемы с газом».

«Прямо как в детском анекдоте: «И они ещё ругаются, что я ковырялся в носу…» - добавил зампред Совбеза РФ.

Ранее Дмитрий Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам.

Политика,Олаф Шольц,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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