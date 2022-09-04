Песков: Европа заплатит за свои ошибки в отношениях с Россией

«Много жировали, слишком комфортно жили, и вот отсюда как раз и слова [президента Франции Эммануэля] Макрона, что эта эпоха [изобилия] заканчивается для Европы. Они сделали слишком много ошибок и им придется за это платить, и они платят за это уже сейчас выходом из той самой зоны комфорта», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».