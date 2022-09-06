Кадыров прокомментировал свое заявление о бессрочном отпуске

«Много наблюдений в эти дни мои слова о бессрочном отпуске. Рассуждения, анализ, прогнозы, домыслы. Хочу разрядить урожай и положить конец всем разговорам. […] На самом деле просто так уйти я, конечно, не имею права. Народ доверил мне руководство регионом. И оправдать это доверие — моя святая обязанность. Уйти могу, только спросив народ и Президента России. Поэтому разговоры о бессрочном отпуске оставим на будущее. Сейчас же я не возьму даже положенный ежегодный отпуск. Я и раньше говорил, что в это ответственное время, когда наша страна борется с мировым сатанизмом в Донбассе, нельзя уходить в отпуск ни властям регионов, ни военнослужащим всех рангов», — сказал Кадыров в Telegram.