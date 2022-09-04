РФ будет внимательно наблюдать за решениями, которые Евросоюз будет принимать насчет виз для россиян. Если в этой сфере будут введены ограничения, Москва пойдет на серьезные ответные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин".
"Действительно, для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это все закончится. Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны", - констатировал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина о ситуации с визами.
Говоря о том, какие ответные шаги возможны, Песков пояснил, что они не обязательно будут зеркальными.
"Они же могут быть асимметричными и симметричными. То, что они будут в таком случае, - это 100%. Какими они будут? Можно сказать, такими, [которые] будут соответствовать нашим интересам", - отметил он.
Пресс-секретарь президента напомнил, что визовые вопросы всегда были камнем преткновения в отношениях с ЕС, хотя в былые времена по ним удалось серьезно продвинуться: были специальные визы и для студентов, и для представителей культуры, и для дипломатов и так далее.
"Но сейчас, видите, в какой-то труднообъяснимой злобе западники не гнушаются ничем. Им нужно рапортовать о новых, как им кажется, ударах, которые они наносят по нам", - обрисовал ситуацию он.
Это, добавил представитель Кремля, к сожалению, та реальность, в которой приходится жить.
"И нам нужно быть твердыми, смелыми и идти дальше по тому пути, по которому мы пошли. У нас нет другого выхода", - уверен Песков.