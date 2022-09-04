"Действительно, для многих наших сограждан будет крайне неприятно, если подобные ограничения будут введены, хотя тут тоже надо внимательно смотреть, это же не монолитная среда в плане таких инициатив. Посмотрим, чем это все закончится. Это беспрецедентно, это, конечно, потребует серьезных ответных шагов с нашей стороны", - констатировал он, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина о ситуации с визами.