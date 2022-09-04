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26 минут назад

Назван основной фактор, на основе которого будет принято решение о поездке Путина на саммит G20

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что решение об участии главы России Владимира Путина в саммите G20 будет принято на основе анализа различных факторов, в том числе, вопроса обеспечения безопасности. Видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

В Кремле назвали условия визита Путина на G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дмитрий Песков поблагодарил власти Индонезии за приглашение на саммит «Большой двадцатки». При этом он отметил, что решение о визите Путина на мероприятие пока не принято.

Представитель Кремля подчеркнул, что будет проведен анализ «всех факторов», в том числе, и аспектов обеспечения безопасности главы государства. На основе анализа будет принято решение о том, состоится поездка в Бали или нет

Путин рассказал о намерении посетить саммит ШОС в сентябре

Напомним, что саммит лидеров G20 запланирован на ноябрь 2022 года. На него приглашены главы государств и правительств организации. Возможно также присутствие президента Украины Владимира Зеленского, при том, что страна не входит в объединение.

Политика,Павел Зарубин,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ШОС,
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