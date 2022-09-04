В Кремле назвали условия визита Путина на G20

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналисту Павлу Зарубину, что решение об участии главы России Владимира Путина в саммите G20 будет принято на основе анализа различных факторов, в том числе, вопроса обеспечения безопасности. Видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента.

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Дмитрий Песков поблагодарил власти Индонезии за приглашение на саммит «Большой двадцатки». При этом он отметил, что решение о визите Путина на мероприятие пока не принято.

Представитель Кремля подчеркнул, что будет проведен анализ «всех факторов», в том числе, и аспектов обеспечения безопасности главы государства. На основе анализа будет принято решение о том, состоится поездка в Бали или нет