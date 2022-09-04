«Путин застал Россию на коленях, и за два десятилетия она поднялась до ведущей страны нового мирового порядка. Очень повезло, что на этот раз в мире есть Владимир Владимирович Путин», — пишет Politika.

Издание отмечает, что президент России добился всего, что обещал. Решением начать спецоперацию на Украине Путин спас Россию от дальнейшего раздробления, а также защитил суверенные государства от гегемона США, передает Politika. После начала спецоперации доллар «свергли с престола», заявило сербское СМИ.

«Неолиберальная экономика и западная материалистическая цивилизация и богатство, основанное на бесконечном печатании денег, т. е. долларов и евро, без покрытия, пришли или подходят к окончательному концу, что также подтверждается образованием новых мировых союзов суверенных государств, таких как БРИКС , ШОС , Евразийский союз и другие», — сообщает Politika.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны ввели антироссийские ограничения. Путин заявлял, что санкции провалились. По его словам, Россия не изолирована и не собирается изолироваться, у страны достаточно партнеров в мире. Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что президент России создает новый миропорядок, а Запад беспомощно наблюдает за этим. По словам Путина, западные страны не могут смириться с установлением нового мирового порядка. Американский журнал The Nation согласился с тем, что в мире теперь новый порядок, в котором США перестали быть гегемоном.