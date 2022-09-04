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3 часа назад

Politika: Путин стал строителем нового мирового порядка

Ura.Ru

Президент России Владимир Путин стал строителем нового мирового порядка. Об этом заявило сербское издание Politika.

«Путин застал Россию на коленях, и за два десятилетия она поднялась до ведущей страны нового мирового порядка. Очень повезло, что на этот раз в мире есть Владимир Владимирович Путин», — пишет Politika.

Издание отмечает, что президент России добился всего, что обещал. Решением начать спецоперацию на Украине Путин спас Россию от дальнейшего раздробления, а также защитил суверенные государства от гегемона США, передает Politika. После начала спецоперации доллар «свергли с престола», заявило сербское СМИ.

«Неолиберальная экономика и западная материалистическая цивилизация и богатство, основанное на бесконечном печатании денег, т. е. долларов и евро, без покрытия, пришли или подходят к окончательному концу, что также подтверждается образованием новых мировых союзов суверенных государств, таких как БРИКС, ШОС, Евразийский союз и другие», — сообщает Politika.

После начала спецоперации РФ на Украине западные страны ввели антироссийские ограничения. Путин заявлял, что санкции провалились. По его словам, Россия не изолирована и не собирается изолироваться, у страны достаточно партнеров в мире. Ранее немецкая газета Handelsblatt заявила, что президент России создает новый миропорядок, а Запад беспомощно наблюдает за этим. По словам Путина, западные страны не могут смириться с установлением нового мирового порядка. Американский журнал The Nation согласился с тем, что в мире теперь новый порядок, в котором США перестали быть гегемоном.

Политика,Видео,Владимир Путин,БРИКС,ШОС,ЕАЭС,
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