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4 часа назад

"Думаю, мое время пришло": Кадыров записал видеообращение

Илья Родин

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что на протяжении 15 лет управляет республикой, является «долгожителем» среди руководителей регионов.

Кадыров уточнил, что много лет управляет регионом, дольше, чем большинство действующих глав субъектов.

«Уже 15 лет как я руковожу республикой. Думаю, что мое время пришло», - подчеркнул глава Чечни.

Кадыров уточнил, что пока не принял окончательное решение. Вместе с тем, полагает политик, он заработал право на продолжительный отпуск.

Ранее глава республики поблагодарил бойцов чеченских подразделений за добросовестную службу.

Политика,Видео,Рамзан Кадыров,
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