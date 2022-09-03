Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал в своем Telegram-канале, что на протяжении 15 лет управляет республикой, является «долгожителем» среди руководителей регионов.

Кадыров уточнил, что много лет управляет регионом, дольше, чем большинство действующих глав субъектов.

«Уже 15 лет как я руковожу республикой. Думаю, что мое время пришло», - подчеркнул глава Чечни.

Кадыров уточнил, что пока не принял окончательное решение. Вместе с тем, полагает политик, он заработал право на продолжительный отпуск.