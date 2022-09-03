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23 минуты назад

Медведев отреагировал на попытки Запада развалить Россию

Илья Родин

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале о том, что англосаксонские государства стремятся развалить Россию. Он предупредил о возможных рисках распада ядерной державы.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что политики западных стран открыто призывают к развалу России. По их мнению, все крупные империи разваливаются, рано или поздно должна рухнуть и российская.

«Я их ненавижу»: Медведев объяснил свою агрессивную риторику в Telegram

Лидеры государств Запада стремятся нарушить работу ключевых институтов РФ, лишить страну эффективного управления, повторить события 1991-го года, пояснил зампред Совбеза.

Он уточнил, что все это остается только в мечтах англосаксонских политиканов. При этом даже чаяния не следует недооценивать, так как мечтатели принципиально игнорируют важный факт. Они пытаются развалить ядерную державу.

«Насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью», - предупредил Медведев.

Он напомнил, что руководство СССР и России начала 90-х смогло сберечь ядерный арсенал Союза, не позволило «раздербанить» его по республикам. По его мнению, это могло бы привести к глобальной катастрофе.

Политика,Видео,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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