Медведев отреагировал на попытки Запада развалить Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале о том, что англосаксонские государства стремятся развалить Россию. Он предупредил о возможных рисках распада ядерной державы.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что политики западных стран открыто призывают к развалу России. По их мнению, все крупные империи разваливаются, рано или поздно должна рухнуть и российская.

Лидеры государств Запада стремятся нарушить работу ключевых институтов РФ, лишить страну эффективного управления, повторить события 1991-го года, пояснил зампред Совбеза.

Он уточнил, что все это остается только в мечтах англосаксонских политиканов. При этом даже чаяния не следует недооценивать, так как мечтатели принципиально игнорируют важный факт. Они пытаются развалить ядерную державу.

«Насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью», - предупредил Медведев.