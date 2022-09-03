Медведев отреагировал на попытки Запада развалить Россию

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в своем Telegram-канале о том, что англосаксонские государства стремятся развалить Россию. Он предупредил о возможных рисках распада ядерной державы.
Дмитрий Медведев подчеркнул, что политики западных стран открыто призывают к развалу России. По их мнению, все крупные империи разваливаются, рано или поздно должна рухнуть и российская.
Лидеры государств Запада стремятся нарушить работу ключевых институтов РФ, лишить страну эффективного управления, повторить события 1991-го года, пояснил зампред Совбеза.
Он уточнил, что все это остается только в мечтах англосаксонских политиканов. При этом даже чаяния не следует недооценивать, так как мечтатели принципиально игнорируют важный факт. Они пытаются развалить ядерную державу.
«Насильственный распад ядерной державы – всегда шахматная игра со Смертью», - предупредил Медведев.
Он напомнил, что руководство СССР и России начала 90-х смогло сберечь ядерный арсенал Союза, не позволило «раздербанить» его по республикам. По его мнению, это могло бы привести к глобальной катастрофе.