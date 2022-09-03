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55 минут назад

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Орбаном в Москве

Илья Родин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибудет в Москву, чтобы попрощаться с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Данных о возможной встрече венгерского политика с главой России Владимиром Путиным пока нет. Об этом пишет РИА «Новости».

Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Орбаном в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что церемония прощания с видным государственным деятелем СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым пройдет в Колонном зале Дома Союзов с 10-00 до 12-00.

«Он [Орбан] только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах [с президентом РФ] не было», - пояснил Песков.

Пресс-секретарь сообщил ранее, что Владимир Путин не сможет присутствовать на траурной церемонии. У него запланированы совещания, а также важные телефонные переговоры с зарубежными коллегами.

Политика,Виктор Орбан,Михаил Горбачев,Дмитрий Песков,Владимир Путин,КПСС,
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