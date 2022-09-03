Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина с Орбаном в Москве

Отмечается, что церемония прощания с видным государственным деятелем СССР Михаилом Сергеевичем Горбачевым пройдет в Колонном зале Дома Союзов с 10-00 до 12-00.

«Он [Орбан] только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах [с президентом РФ] не было», - пояснил Песков.

Пресс-секретарь сообщил ранее, что Владимир Путин не сможет присутствовать на траурной церемонии. У него запланированы совещания, а также важные телефонные переговоры с зарубежными коллегами.