В Британии назвали два прокола главы МИД в отношениях с Россией

«Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлем. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня МаргМаргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году», — пишет Эшенден.