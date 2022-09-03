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20 минут назад

В Британии назвали два прокола главы МИД в отношениях с Россией

Lenta.ru

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, участвующая в гонке за кресло премьер-министра страны, вряд ли сможет завоевать уважение России, считает журналист Spectator Робин Эшенден.

В Британии назвали два прокола главы МИД в отношениях с Россией
Фото: ТАССТАСС

Автор статьи также назвал два прокола во время визита в Москву в феврале. Так, она продемонстрировала плохое знание географии, посчитав Ростовскую и Воронежскую области регионами Украины.

«Нельзя сказать, что Трасс хорошо начала выстраивать отношения с Кремлем. Она тщательно продумала визит в Москву, надев шапку в русском стиле, как и ее героиня МаргМаргарет Тэтчер во поездки в Советский Союз в 1987 году», — пишет Эшенден.

По мнению автора материала, глава британского МИД пытается подражать экс-премьер Маргарет Тэтчер, однако пока это не принесло ей успеха.

«Очевидно, что Кремль не питает большого уважение к нашему потенциальному премьер-министру», — отмечается в материале.

23 августа глава МИД Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости. По ее мнению, это является «важной обязанностью премьер-министра».

Политика,В мире,Маргарет Тэтчер,
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